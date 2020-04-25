Онлайн займ до 100 тыс. руб. за 3 минуты

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Для того, чтобы воспользоваться Kviku все, что Вам понадобится это мобильный телефон и номер паспорта. Вы можете получить заём напрямую у нас на сайте, либо оформить товар в кредит или рассрочку у наших магазинов партнеров.
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Все операции с Вашими персональными данными являются строго конфиденциальными и ни при каких условиях не передаются третьим лицам без Вашего согласия. Наша деятельность также регулируется Центральным Банком РФ и СРО «МИР».