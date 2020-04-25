Онлайн займ до 100 тыс. руб. за 3 минуты

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Спектр наших финансовых продуктов постоянно растет и включает в себя:

pos-кредитование
виртуальные кредитные карты
потребительские онлайн займы
переводы с карты
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инвестиции для физических лиц и многое другое

Почему мы?

Быстро

Kviku работает полностью онлайн и не требует подписания бумажных договоров в офисе или визитов курьеров. Весь процесс оформления займа или рассрочки занимает не более 3-х минут!

Удобно

Для того, чтобы воспользоваться Kviku все, что Вам понадобится это мобильный телефон и номер паспорта. Вы можете получить заём напрямую у нас на сайте, либо оформить товар в кредит или рассрочку у наших магазинов партнеров.

Прозрачно

Kviku сотрудничает с крупнейшими онлайн магазинами и платежными системами в России. Наличие рассрочки делает нашу услугу доступной и необременительной.

Надежно

Все операции с Вашими персональными данными являются строго конфиденциальными и ни при каких условиях не передаются третьим лицам без Вашего согласия. Наша деятельность также регулируется Центральным Банком РФ и СРО «МИР».

Как воспользоваться нашими услугами?

1. Заполните короткую анкету
2. Пройдите онлайн идентификацию
3. Подпишите договор СМС-кодом
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